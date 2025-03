DR3:  Playground corsaro a Cermenate, fari puntati sul match clou Tavernerio-Mariano

Il derby brianzolo in DR3, Divisione Regionale 3, disputato giovedì sera ha avuto un esito corsaro.

Corsari in DR3

Ieri sera, giovedì 27 marzo, l'attesa sfida valida per il 9° turno di ritorno del girone G di Divisione Regionale 3 ha visto il prezioso successo esterno del Playground Team per 54-57, in volata, sul campo della SB'83 Cermenate che resta così penultima in classifica. Stasera, venerdì 28, fari puntati sul big match d'alta quota a Tavernerio dove la squadra locale ospita la seconda forza Sant'Ambrogio Mariano. Da seguire anche il derby Albavilla-Erba con la capolista attesa da una trasferta da prendere con le molle mentre Senna ospita la Sampieterina e l'Alebbio Como riceve il Leopandrillo.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone G

Mercoledì 26 marzo ore 21.30 Lomazzo-Btf Cantù 75-55, giovedì 27 ore 21.30 SB'83 Cermenate-Playground Team 54-57, venerdì 28 ore 21.15 Tavernerio-Mariano, 21.30 Senna-Giussano, Albavilla-Erba, Alebbio Como-Leopandrillo Cantù; domenica 30 ore 19.30 Chiavenna-Sampietrina.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 42; Sant’Ambrogio Mariano Comense 36, Tavernerio 34; Alebbio Como 32; Senna, 5 Fuori Giussano 24; Lomazzo 20; Chiavenna, Playground Team 18; Sampietrina 14; Leopandrillo Cantù 12; Albavilla, SB’83 Cermenate 10; Btf Cantù 2.