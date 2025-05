DR3: Playground doma Alebbio e vola in semifinale, Mariano sbanca Giussano

Si sono giocate ieri sera due partite molto importanti per i quarti di finale playoff del tabellone G del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Si gioca in DR3

Copertina meritata per il Playground Team che vincendo in volata anche il return match sul campo dell'Alebbio Como ha conquistato l'accesso alla semifinale. Come nel match d'andata gara molto combattuta e decisa in volata a favore del team canturino. Poco distante ha iniziato molto bene la sua serie dei quarti di finale anche il Sant'Ambrogio Mariano che è andato a sbancare con autorità il campo del Giussano ipotecando così la semifinale. Giovedì sera l'andata di Lomazzo-Erba e il ritorno Tavernerio-Senna.

Risultati andata quarti di finale Playoff girone G

Giovedì 8 Playground Team-Alebbio Como 66-64, venerdì 9 Senna-Tavernerio 55-57; martedì 13 5 Fuori Giussano-Mariano 52-71; giovedì 15 Lomazzo-Erba.

Risultati ritorno quarti di finale Playoff girone G

Martedì 13 maggio Alebbio-Playground Team 75-77, giovedì 15 maggio Tavernerio-Senna; venerdì 16 Sant’Ambrogio Mariano-Giussano; sabato 17 Erba-Lomazzo.

Si stanno giocando anche i playout salvezza che dopo il successo inaugurale della SB'83 Cermnete sul campo di Albavilla, domani sera vedrà protagonista il Leopandrillo Cantù che aprirà fuori casa la sua serie contro la Sampietrina,

Programma playout salvezza, DR3

Albavilla-SB’83 Cermenate gara 1 46-62, gara 2 a Cermenate il 20/5 eventuale gara 3 ad Albavilla il 23/5; Sampietrina-Leopandrillo Cantù gara 1 giovedì 15 maggio, gara 2 a Cantù il 23 maggio, eventuale gara 3. Le altre due serie in tabellone: Borsanese-Caronno, Limax-Fernese.