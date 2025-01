DR3: Playground sbanca Albavilla, stasera derby brianzolo

In DR3 è tempo di numeri: nella serata di oggi, venerdì 17 gennaio, arriva il derby Senna-Leopandrillo Cantù.

DR3, le sfide della settimana

Il penultimo turno d'andata del girone G del campionato di Divisione Regionale 3 ha giocato ieri sera, giovedì 16 gennaio, un interessante anticipo che ha visto il largo successo esterno del Playground Team ad Albavilla per 36-66. Oggi doppio impegno in cartellone con il Tavernerio che ospita la Sampietrina - per rimanere in scia delle prime due battistrada - e il derby brianzolo Senna-Leopandrillo Cantù. Il turno si completerà domenica con due posticipi Chiavenna-SB'83 Cermenate e il derby Alebbio-Btf Cantù.

Il programma del 12° turno d'andata girone G

Martedì' 14 gennaio ore 21.30 5 Fuori Giussano-Erba 53-64; mercoledì 15 ore 21.30 Lomazzo-Mariano 56-66; giovedì 16 ore 21.30 Albavilla-Playground Team 36-66; venerdì 17 ore 21.15 Tavernerio-Sampietrina, 21.30 Senna-Leopandrillo; domenica 19 ore 19.30 Chiavenna-Sb'83 Cermenate., ore 20.30 Alebbio-Btf Cantù.

La classifica del girone G, DR3

CDG Erba 24; Sant'Ambrogio Mariano 22; Tavernerio 18; Alebbio Como 16; 5 Fuori Giussano 12; Senna, Sampietrina, Chiavenna, Playground Team 10; Leopandrillo Cantù, Lomazzo 8; Albavilla, SB’83 Cermenate 6; Btf Cantù 0.