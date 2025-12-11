DR3: Playground si rilancia nel posticipo e si torna in campo con tre anticipi

Procede a rimo serrato e senza soste il campionato di DR3, Divisione Regionale 3, tra anticipi e posticipi.

Il campionato prosegue anche in questa settimana tra posticipi e anticipi del nuovo turno. Martedì sera è toccato al Playground Team Cantù chiudere il 10° turno superando in casa il Basket 2000 Turate e rilanciandosi in classifica. Già stasera però si è apre l’11° turno con tre gare interessanti a Erba, Turate e Cermenate.

Il 3/12 ABC Lomazzo-Tavernerio 70-72; 4/12 Cucciago-Guanzate 47-46, SB’83 Cermenate-Alebbio Como 64-72, il 5/12 Villa Guardia-Virtus Cermenate 54-61, Albavilla-Erba 55-67, Senna-Mariano 70-60; martedì 9 Playground Team-Basket 2000 Turate 75-57.

Giovedì 11 dicembre CDG Erba-GS Villa Guardia, Turate-Cucciago Bulls, Virtus Cermenate-Lomazzo; venerdì 12 Tavernerio-Alebbio Como, Mariano-Albavilla, domenica 14 Guanzate-Senna; lunedì 15 Playground-SV’83 Cermenate.

Alebbio Como 20; Tavernerio, Virtus Cermenate 18; Guanzate, Senna, Playground Team 12; Cucciago Bulls 10; ABC Lomazzo, CDG Erba 8; Villa Guardia, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 6; Basket 2000 Turate 2; Albavilla 0.