DR3: Playground vince l'andata dei quarti contro l’Alebbio, oggi Senna-Tavernerio

Si è aperto ieri sera, giovedì 8 maggio, il gran ballo dei playoff nel campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Gare in DR3

Apripista nel tabellone G un derby tutto lariano. A Brenna, infatti, è andata in scena la gara d'andata tra Playground Team e Alebbio Como che si è rivelata una bellissima sfida molto combattuta e decisa solo nel finale a favore dei locali per 66-64. Un vantaggio esiguo che tiene aperta la serie che si deciderà nel match di ritorno a Como il 13 maggio. Stasera invece è in programma l'andata di un altro derby tutto da seguire: Senna-Tavernerio così come gara 1 della serie playout tra Albavilla e SB'83 Cermenate.

Playoff girone G gara andata, DR3

Giovedì 8 ore 21.30 Playground Team-Alebbio Como 66-64 (ritorno il 13 maggio), venerdì 9 maggio Senna-Tavernerio (ritorno 15 maggio); martedì 13 maggio 5 Fuori Giussano-Mariano (ritorno 16 maggio); giovedì 15 Lomazzo-Erba (ritorno il 17 maggio).

Programma Playout salvezza

Albavilla-SB’83 Cermenate: gara 1 ad Albavilla venerdì 9/5, gara 2 a Cermenate il 20/5 eventuale gara 3 ad Albavilla il 23/5.

Sampietrina-Leopandrillo Cantù : gara 1 giovedì 1 5 maggio, gara 2 a Cantù il 23 maggio, eventuale gara 3

Le altre due serie in tabellone: Borsanese-Caronno, Limax-Fernese.