DR3: Prova di forza di Tavernerio e GSV, Playgroud sbanca Albavilla

E’ andato in archivio il 1° turno d’andata del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Belli gli anticipi in DR3

Nel girone E lariano ci sono stati tre anticipi molto interessanti. Prova di forza nel derby del Tavernerio che ha battuto con autorità i giovani di Erba. Successo casalingo anche per Villa guardia che ha steso Turate mentre colpo esterno per il Playground Team che ha sbancato Albavilla.

Risultati 1° turno d’andata, girone E

Lomazzo-Guanzate 54-65, Alebbio Como-S. Ambrogio Mariano 79-61; Cucciago Bulls-Senna 42-46, Virtus Cermenate-SB’83 Cermenate 70-54; Villa Guardia-Turate 75-55, Albavilla-Playground Team 55-66, 21.15 Tavernerio-CDG Erba 88-60.

Programma del 2° turno d’andata, girone E

Giovedì 9 ottobre ore 20-15 Cucciago-Pallacanestro Albavilla, 21-15 Erba-Virtus Cermenate, Playground Team-Villa Guardia, 21.30 SB’83 Cermenate-Senna, venerdì 10 ore 21.15 Basket 2000 Turate-Lomazzo, domenica 12 ore 20.30 Osg Guanzate-Alebbio, Sant’Ambrogio Mariano-Tavernerio.