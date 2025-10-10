DR3: Senna, Playground e Virtus vincenti, primo colpo per i Cucciago Bulls

Ben quattro anticipi hanno aperto il 2° turno d’andata del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Colpi in DR3

Nel girone lariano comandano tre squadre tutte vittoriose ieri sera, giovedì 9 ottobre. Secondo colpo corsaro di fila per Senna che ha espugnato il campo della SB’83 così come la Virtus Cermenate è andata a sbancare Erba. Secondo successo consecutivo anche per il Playground Team che alla distanza ha regolato di misura il Villa Guardia. A domicilio anche il primo referto rosa per i Cucciago Bulls che hanno battuto Albavilla. Questa sera Turate-Lomazzo mentre domenica chiuderanno il turno i due posticipi Guanzate-Alebbio Como e la classica Mariano-Tavernerio.

Programma del 2° turno d’andata, girone E

Giovedì 9 ottobre ore 20-15 Cucciago-Pallacanestro Albavilla 74-69, 21-15 Erba-Virtus Cermenate 59-64, Playground Team-Villa Guardia 64-61, SB’83 Cermenate-Senna 52-60, venerdì 10 ore 21.15 Basket 2000 Turate-Lomazzo, domenica 12 ore 20.30 Osg Guanzate-Alebbio, Sant’Ambrogio Mariano-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone E

Playground, Senna, Virtus Cermenate 4; Guanzate, Villa Guardia, Alebbio, Tavernerio, Cucciago Bulls 2; Lomazzo, S. Ambrogio Mariano, SB’83, Turate, Albavilla, Erba 0.