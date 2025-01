DR3: si riparte con tanti anticipi, apripista la capolista Erba

Dopo la sosta torna in campo il campionato di DR3, Divisione Regionale 3, e lo fa proprio oggi con i primi importanti anticipi dell'11° turno d'andata.

DR3, apre la capolista

Nel girone G sono tante le squadre lariane stasera in campo. A cominciare dalla capolista CDG Erba che ospita il Senna per conservare primato e imbattibilità, mentre il Tavernerio rende visita al Leopandrillo Cantù. Alle 21.30, altri due derby lariani SB’83 Cermenate-Lomazzo e Playground Team-Alebbio Como mentre Albavilla sarà ospite della Sampietrina. Domani toccherà al Mariano tra le mura domestiche e domenica chiuderà il fanalino di coda Btf Cantù che riceverà Chiavenna per provare a sbloccarsi da quota 0.

Il programma dell’11° turno d'andata girone G

Giovedì 9 ore 21.15 Erba-Senna, Leopandrillo-Tavrenrio, ore 21.30 SB’83 Cermenate-Lomazzo, Playground Team-Alebbio Como, Sampietrina-Albavilla; venerdì 10 ore 21.30 S. Ambrogio Mariano-5 Fuori Giussano; domenica 12 ore 21.15 Btf Cantù-Chiavenna.

La classifica del girone G, DR3

CDG Erba 20; Sant’Ambrogio Mariano Comesne 18; Service LIft Tavernerio 16; Alebbio Como 14; 5 Fuori Giussano 12; Pol. Senna 10; Sampietrina, Playground Team, Leopandrillo Cantù 8; Pallacanestro Albavilla, SB’83 Cermenate 6; Btf Cantù 0.