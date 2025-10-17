DR3: Tavernerio e Cermenate tris vincente e primato, primo successo per Erba

Giovedì 16 ottobre si sono giocati tre interessanti derby lariani nel girone E.

Ben tre derby lariani si sono giocati ieri sera, giovedì 16 ottobre, nel cartellone del 3° turno del girone D di DR3, Divisione Regionale 3.

Successi in DR3

Tris vincente per il Tavernerio di coach Marco Meroni che non ha fatto sconti contro la neopromossa Guanzate mantenendo il primato. “Buona partita da parte nostra – dice coach Meroni – Dopo un avvio un po’ contratto siamo riusciti a dare il primo strappo – che risulterà poi quello decisivo – a fine primo quarto. Da lì abbiamo tenuto un buon ritmo con una buona gestione della partita grazie all’apporto di tutti”. Mantiene l’imbattibilità anche la Virtus Cermenate che ha domato a domicilio il Mariano di coach Francesco Moro ancora fermo a quota 0 così come la SB’83 Cermenate travolta ieri sul campo dei giovani del CDG Erba che hanno inanellato il loro primo successo stagionale. Stasera si chiude il cartellone con Villa Guardia-Cucciago Bulls e Albavilla-Senna.

Programma del 3° turno d’andata, DR3

Mercoledì 15 ottobre ore 21.30 Alebbio-Turate 78-58, Lomazzo-Playground Team 52-67; giovedì 16 ore 21.15 Tavernerio-Guanzate 76-57, Virtus Cermenate-Mariano 76-62, Cdg Erba-SB’83 Cermenate 92-65 venerdì 17 ore 21 Villa Guardia-Cucciago Bulls, Albavilla-Senna.

La classifica aggiornata del girone E

Playground Team, Virtus Cermenate, Tavernerio, Alebbio Como 6; Senna 4; Erba, Guanzate, Villa Guardia, Cucciago Bulls, ABC Lomazzo 2; S. Ambrogio Mariano, SB’83, Turate, Albavilla 0.