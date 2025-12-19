DR3: colpi corsari di Tavernerio e Playground, Cermenate vince il recupero

Ieri sera doppio colpo esterno e oggi due derby nel girone E

Ben tre partite ha offerto il giovedì del girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Colpi corsari in DR3

Ieri, nella serata di giovedì 18 dicembre, per l’11° turno d’andata, successi corsari pesanti per il Tavernerio e il Playground Team che hanno sbancato rispettivamente Cermenate e Cucciago. Vittoria importante casalinga anche per la Virtus Cermenate che nel recupero del 9° turno ha domato Albavilla. Proprio Albavilla chiuderà l’ultimo turno del 2025 ospitando domenica il Guanzate. Intanto stasera si giocano anche Villa Guardia-Mariano e Senna-Turate.

Il programma completo dell’11° turno girone E

Mercoledì 17 Lomazzo-Erba 78-56, Alebbio Como-Virtus Cermenate 81-72, giovedì 18 Cucciago-Playground 33-64, SBN’83 Cermenate-Tavernerio 56-76; venerdì 18 Villa Guardia-Mariano; Senna-Turate; domenica 21 ore 20.30 Albavilla-OSG Guanzate. Giovedì 18 recupero Virtus Cermenate-Albavila 66-60.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 24; Virtus Cermenate 22; Tavernerio 20; Playground Team 16; Senna 14; Guanzate, Cucciago Bulls 12; CDG Erba, ABC Lomazzo 10; Villa Guardia, SB’83 Cermenate, Mariano 6; Turate, Albavilla 2.