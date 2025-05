DR3: Tavernerio elimina Senna e va in semifinale, Erba sbanca Lomazzo

Giovedì importante quello di ieri, 15 maggio, per le squadre lariane in DR3, Divisione Regionale 3.

DR3, lariane in campo per playoff e playout

Ieri sera il Tavernerio ha vinto la gara di ritorno dei quarti di finale, non solo eliminando il Senna ma conquistando l'accesso alla semifinale dove raggiunge il già qualificato Playground Team. Avvio sprint nei playoff anche per Erba che ha espugnato Lomazzo e domani può chiudere i conti in casa. Stesso obiettivo che è alla portata del Mariano stasera a domicilio contro Giussano.

Risultati andata quarti di finale Playoff girone G

Giovedì 8 Playground Team-Alebbio Como 66-64, venerdì 9 Senna-Tavernerio 55-57; martedì 13 5 Fuori Giussano-Mariano 52-71; giovedì 15 Lomazzo-Erba 44-61.

Risultati ritorno quarti di finale Playoff girone G

Martedì 13 maggio Alebbio-Playground Team 75-77, giovedì 15 maggio Tavernerio-Senna 73-51; venerdì 16 ore 21.30 Sant’Ambrogio Mariano-Giussano; sabato 17 Erba-Lomazzo.

Playout in DR3

Si stanno giocando anche i playout salvezza che dopo il successo inaugurale della SB'83 Cermenate sul campo di Albavilla, ieri sera ha visto protagonista anche il Leopandrillo Cantù che però ha aperto la sua serie contro la Sampietrina perdendo gara 1 in trasferta. Già decisiva diventa quindi la gara 2 del 23 maggio in casa per evitare la retrocessione e mandare la serie alla bella.

Programma playout salvezza, DR3

Albavilla-SB’83 Cermenate gara 1 46-62, gara 2 a Cermenate il 20/5 eventuale gara 3 ad Albavilla il 23/5; Sampietrina-Leopandrillo Cantù gara 1 giovedì 15 maggio 67-64, gara 2 a Cantù ore 21.15 il 23 maggio, eventuale gara 3 il 25 maggio.

Le altre due serie in tabellone: Borsanese-Caronno 1-0, Limax-Fernese 0-1.