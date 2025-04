DR3: Tavernerio gioca d’anticipo, cerca una sorpresa contro la Sampietrina

Il tempo di archiviare gli ultimi risultati del week-end ed ecco che è tempo di campionato di DR3.

Anticipi in DR3

La Divisione Regionale 3 torna in campo già questa sera, mercoledì 15 aprile, per aprire il penultimo turno regolare con il primo degli anticipi pre pasquali. Oggi in campo, infatti, il Tavernerio che dopo aver domato in volata il Leopandrillo Cantù cerca il colpo anche contro la Sampietrina. Domani, invece, il derby pre pasquale Playground Team-Albavilla. Il resto del programma si giocherà dopo le feste pasquali.

Il programma del 12° turno di ritorno del girone G

Martedì 15 aprile ore 21.30 Sampietrina-Tavernerio, mercoledì 16 ore 21.30 Playground-Albavilla; mercoledì 23 Btf-Alebbio; giovedì 24 Erba-Giussano, Leopandrillo-Senna, Mariano-Lomazzo, SB’83-Chiavenna.

Risultati del turno precedente

Giussano-Sant'Ambrogio Mariano 74-82; Lomazzo-SB’83 Cermenate 50-58, Senna-Erba 78-72; Alebbio Como-Playground Team 51-45; Tavernerio-Leopandrillo Cantù 71-69, ore 21.30 Albavilla-Sampietrina 62-54; domenica 13 Chiavenna-Btf Cantù 106-53.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 46; Sant'Ambrogio Mariano Comense 42, Alebbio Como 38; Tavernerio 36; Senna 28; 5 Fuori Giussano 26; Lomazzo, Playground Team, Chiavenna 20; Sampietrina 16; SB’83 Cermenate, Albavilla 14: Leopandrillo Cantù 12; Btf Cantù 2.