DR3: Tavernerio sbanca Lomazzo e aggancia la vetta, oggi il big match Cermenate-Alebbio

Un importate colpo esterno ha aperto ieri il 10° turno del girone E lariano.

Il 10° turno d’andata del campionato di DR3, Divisione Regionale 3, si è già aperto e lo ha fatto regalando nel girone E lariano un anticipo davvero importante che non ha deluso le attese.

Aspettative rispettate in DR3

Ieri sera a Lomazzo è andata in scena una bella sfida con i padroni di casa che hanno tenuto testa a una delle squadre più in forma del momento il Tavernerio di coach Marco Meroni che alla fine l’hanno spuntata in volata per 70-72. Un successo corsaro pesante che permette ai biancorossi di agganciare in vetta al girone l’Alebbio Como che stasera scenderà in campo a Cermenate per l’atteso big match d’alta quota. Stasera fari puntati anche su Cucciago-Guanzate.

Il programma del 10° turno d’andata, girone E

Mercoledì 3 dicembre ABC Lomazzo-Tavernerio 70-72; giovedì 4 ore 20 Cucciago-Guanzate, 21.30 Sb’83 Cermenate-Alebbio, venerdì 5 ore 21 Villa Guardia-Virtus Cermenate, 211.5 Albavilla-Erba, 21.30 Senna-Mariano; martedì 9 ore 21.30 Playground Team-Basket 2000 Turate.

La classifica aggiornata

Alebbio Como, Tavernerio 18; Virtus Cermenate 16; Guanzate 12; Playground Team, Senna 10; ABC Lomazzo, Cucciago Bulls 8; Villa Guardia, CDG Erba, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 6; Basket 2000 Turate, Albavilla 0.