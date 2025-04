Dr3: Tavernerio vince contro il Playground e chiude al 4° posto in chiave playoff

Si è aperto ieri sera, lunedì 28 aprile, ufficialmente l'ultimo turno di stagione regolare in DR3, Divisione Regionale 3.

Derby in DR3

Nel girone G di DR3, ad aprire le danze è stato un derby lariano che ha visto il successo casalingo del Basket Tavernerio che ha regolato il Playground Team per 59-52. Con questo successo la squadra diretta da coach Mattia Di Lorenzo sale a quota 38 punti e chiude al quarto posto, un buon piazzamento in chiave playoff. Stasera, invece, ci sono altre due sfide Alebbio-SB’83 Cermenate e 5 Fuori Giussano-Leopandrillo Cantù, che faranno da prologo all'atteso big match d'alta quota in programma domani Sant'Ambrogio Mariano-Erba.

Programma del 13° turno ultimo di ritorno del girone G

Lunedì 28 aprile ore 21.15 Tavernerio-Playground Team 59-52, martedì 29 Alebbio-SB’83 Cermenate, 5 Fuori Giussano-Leopandrillo, mercoledì 30 Mariano-CDG Erba, Senna-Sampietrina, Lomazzo-Chiavenna, venerdì 2 maggio Albavilla-Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Cdg Erba 48; Sant'Ambrogio Mariano Comense 44, Alebbio Como 40; Tavernerio 36; Senna 30; 5 Fuori Giussano 26; Playground Team, Chiavenna 22; Lomazzo 20; Sampietrina 18; SB’83 Cermenate, Albavilla 14: Leopandrillo Cantù 12; Btf Cantù 2.