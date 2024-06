DR3: tutto pronto, sfide salvezza Socco-Playground e Sampietrina-Albavilla

Definito il calendario del 2° turno dei playout salvezza nel campionato di DR3 dove sono impegnate anche tre squadre lariane.

DR3: si inizia stasera

Da stasera sera, venerdì 14, infatti si apre il derby brianzolo da brividi tra Socco Fino e Playground Team: gara d'andata a Fino Mornasco venerdì 14 alle 21.30 (arbitri Lattuada-Puglisi) ritorno a Brenna il 18 giugno alle 21.30. Lunedì 17, invece, si aprirà la serie salvezza anche per l'Albavilla che giocherà la partita d'andata a Seveso contro la Sampietrina (ore 21,30) per poi ospitare il ritorno già mercoledì 19 giugno in casa. Ricordiamo che chi vincerà queste ultime serie sarà salvo, chi perderà invece retrocederà.

Il programma del 2° turno playout DR3

Venerdì 14 giugno ore 21.30 Socco Fino- Playground Team (ritorno il 18/6)

Lunedì 17 giugno ore 21.30 Sampietrina Seveso-Albavilla (ritorno il 19/6)

Già giocata Giovani Atleti Lonate-Verbano 65-53 (ritorno il 19/6)