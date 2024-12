DR3: un Senna corsaro gioca d'anticipo e sbanca Giussano

Un super Senna ha giocato d'anticipo e ha aperto nel modo migliore il 9° turno del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

DR3, Senna corsaro sul campo del Giussano

Martedì sera, infatti, la squadra bianconera è andata a sbancare il mai facile campo del 5 Fuori Giussano con un prestazione convincente che l'ha vista comandare da subito e a meritarsi la vittoria per 48-71 (10-27, 26-36, 34-56). Senna sale così in classifica a quota 10 punti agganciando proprio Giussano e portandosi a ridosso del trio di testa. Grande attesa ora per il derby di giovedì Erba-Albavilla e per la sfida al vertice di venerdì Mariano-Tavernerio.

Il cartellone completo del 9° turno del girone G

Martedì 3 dicembre ore 21.30 5 Fuori Giussano-Senna 48-71, giovedì 5 ore 21.15 CDG Erba-Albavilla, Leopandrillo Cantù-Alebbio Como, Sampietrina-Chiavenna, ore 21.30 Playground Team-SB’83 Cermenate, venerdì 6 ore 21.30 Sant’Ambrogio Mariano-Tavernerio, BTF Cantù-Lomazzo.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Tavernerio, Erba 16; Sant'Ambrogio Mariano 14; 5 Fuori Giussano, Alebbio Como, Senna 10; Chiavenna 8; Albavilla, Leopandrillo Cantù, Sampietrina 6; SB'83 Cermenate, Lomazzo, Playground Team 4; Btf Cantù 0.