DR3: GSV sbanca il campo della capolista Alebbio, ok Lomazzo

Si è aperto con il botto l’8° turno di ritorno nel girone E del campionato di DR3, Divisione Regionale 3.

Colpo grosso in DR3

Nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, il colpo in DR3 è stato messo a segno è stato il Gs Villa Guardia che è andato a sbancare il campo della capolista Alebbio Como riaccendendo la lotta al vertice. Nell’altro anticipo serale successo casalingo del Lomazzo a spese della SB’83. Oggi il cartellone presenta altre due sfide interessanti a Erba e Cermenate.

Il cartellone dell’8° turno di ritorno del Girone E

Mercoledì 11 marzo Alebbio-Villa Guardia 57-70, Lomazzo-SB’83 Cermenate 78-66; giovedì 12 CDG Erba-Cucciago Bulls, Virtus Cermenate-Senna; venerdì 13 Tavernerio-Albavilla, Mariano-Playground; domenica 15 ore 20.30 Osg Guanzate-Basket 2000 Turate.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 36, Basket Tavernerio 34; Virtus Cermenate 32; Senna 24, Playground Team, Lomazzo, GS Villa Guardia 22; Cucciago Bulls, Osg Guanzate 20; Cdg Erba 18; SB’83 Cermenate 14; Sant’Ambrogio Mariano Comense 8; Albavilla, Basket 2000 Turate 4.