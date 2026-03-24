DR3: Villa Guardia stoppa Tavernerio, l’Alebbio Como torna solo in vetta

Si è chiuso con il botto il 9° turno di ritorno nel girone E di DR3, Divisione Regionale 3.

Vittorie in DR3

Il Villa Guardia infatti ha stoppato la capolista Tavernerio che così non solo lascia il primato solitario all’Alebbio ma è agganciata al secondo posto dalla Virtus Cermenate. Dietro punti pesanti in chiave playoff sia per il Gsv ma anche per Playground Team e Cdg Erba. Prezioso anche il successo esterno del Mariano a Cucciago.

I risultati del 9° turno di ritorno del Girone E

ABC Lomazzo-Alebbio Como 56-68, Cucciago-Mariano 45.51, Cdg Erba-Senna 79-63, Playground Team-Osg Guanzate 44-39, SB’83 Cermenate-Turate 65-51, Albavilla-Virtus Cermenate 68-74, Villa Guardia-Tavernerio 74-65.

La classifica aggiornata del Girone E, DR3

Alebbio Como 38; Basket Tavernerio, Virtus Cermenate 36; Playground Team 26; GS Villa Guardia, Senna 24; ABC Lomazzo, Osg Guanzate, CDG Erba 22; Cucciago Bulls 20; SB’83 Cermenate 16; Sant’Ambrogio Mariano Comense 10; Albavilla, Basket 2000 Turate 6.

Il cartellone del 10° turno di ritorno del Girone E

Mercoledì 25 marzo ore 21.30 Alebbio-SB’83, giovedì 24 ore 21.15 Turate-Playground Team, Erba-Albavilla, Virtus Cermenate-Villa Guardia, venerdì 27 ore 21.15 Tavernerio-Lomazzo, ore 21.30 Mariano-Senna, domenica 29 ore 20.30 Guanzate-Cucciago.