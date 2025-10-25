DR3: Virtus Cermenate, Alebbio, Senna e Tavernerio un quartetto al comando

Un quartetto di squadre lariane al comando nel girone E di DR3, Divisione Regionale 3, dopo aver completato il 4° turno d’andata.

DR3, quartetto al comando

Tutte vittoriose le prime della classe: dopo gli anticipi positivi di Senna e Alebbio Como, domenica sera sono andate a segno anche in posticipo sia Tavernerio che Virtus Cermenate rispettivamente corsare a Turate e con Guanzate. Già oggi, mercoledì 29, si torna in campo per aprire il 5° turno con due anticipi interessanti quali Alebbio-Cucciago Bulls e Lomazzo-Senna.

I risultati del 4° turno d’andata del girone E

Giovedì 23 ottobre Cucciago Bulls-ABC Lomazzo 59-53, Playground Team-Alebbio Como 55-71, SB’83 Cermenate-Albavilla 62-55, venerdì 24 Sant’Ambrogio Mariano-CDG Erba 56-61, Senna-Villa Guardia 64-52, domenica 26 ore 20.30 Basket 2000 Turate-Tavernerio 36-50, OSG Guanzate-Virtus Cermenate 68-76.

La classifica aggiornata del girone E

Alebbio Como, Virtus Cermenate, Tavernerio, Senna 8; Playground Team6; Villa Guardia, Cucciago Bulls, CDG Erba 4; Guanzate, ABC Lomazzo, SB’83 Cermenate, 2; Sant’Ambrogio Mariano, Turate, Albavilla 0.

Il programma del 5° turno d’andata del girone E

Mercoledì 29 ottobre ore 21.30 Alebbio-Cucciago, Lomazzo-Senna, giovedì 30 ore 21.15 Virtus Cermenate-Basket 2000 Turate, CDG Erba-Guanzate; venerdì 31 ore 21.15 Villa Guardia-Pallacanestro Albavilla, Tavernerio-Playground Team, ore 21.30 Sant’Ambrogio Mariano-SB’83 Cermenate.