DR4: bene gli anticipi per Socco Angels e Menaggio

Si è aperto ieri sera il turno numero 8 di ritorno nel girone H lariano del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.
Anticipi e derby in DR4
Nei due anticipi vittoria esterna pesante per i Socco Angels Fino Mornasco corsari sul campo dell’Antoniana Como. Successo casalingo davvero prezioso anche per il Menaggio di coach Marco Gandola che ha regolato con merito il Cabiate. Nella serata di oggi, venerdì 20 marzo, fari puntati sul derby canturino Btf-Leopandrillo mentre poi il turno si conpleterà domenica con i posticipi che vedranno il Figino rendere visita al Bar Pinocchio Como, il Circolo Ricreativo Fino ricevere l’altra squadra di Alebbio per finire con il derby brianzolo Cucciago-Cadorago.
Il programma dell’8° turno di ritorno girone H
Giovedì 19 Antoniana-Socco Fino 55-78, Menaggio-Cabiate 78-59, venerdì 20 Btf-Leopandrillo, domenica 22 ore 18 Circolo Ricr. Finese-Alebbio, ore 20 Bar Pinocchio Como-Figino, ore 20.30 Cucciago’80-Cadorago.
La classifica aggiornata del girone H
Leopandrillo Cantù 34; Circolo Ricreativo Fino, Figino 28; Socco Angels Fino 26; Cabiate 20; Olimpia Cadorago 18; Antoniana Como 16; Bar Pinocchio Como 14; Btf Cantù, Menaggio 12; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 4.