DR4: anticipi vincenti per il Circolo Ricreativo Fino e Cabiate

Si è aperto ieri sera con due anticipi l’8° turno d’andata del girone H lariano del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Anticipi in DR4

Colpo esterno per il Circolo Ricreativo Fino che ha rispettato il pronostico della vigilia andando a sbancare il campo del fanalino di coda Alebbio 1954 Como e riagganciando così la vetta del girone. Successo a domicilio, invece, per il Cabiate che si conferma in buona salute domando anche il Menaggio che è in serie negativa. Oggi, mercoledì 3 dicembre, sono in programma altre due gare interessanti Socco-Antoniana e Olimpia Cadorago-Cucciago’80.

Il cartellone dell’8° turno del girone H

Martedì 2 dicembre Alebbio 1954 Como-Circolo Ricreativo Fino 35-74, Pall. Cabiate-Menaggio 61-47; mercoledì 3 ore 21.30 Socco-Antoniana, Cadorago-Cucciago; venerdì 5 ore 21.30 Leopandrillo-Btf Cantù; mercoledì 10 ore 21.15 Figino-Bar Pinocchio Como.

La classifica aggiornata del girone H

Leopandrillo Cantù, Figino, Circolo Ricreativo Fino 12; Socco Fino 10; Antoniana, Cabiate 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Cadorago 6; Menaggio 4; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.