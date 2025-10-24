Pallacanestro minors

DR4: l’Antoniana Como doma Menaggio, ora fari puntati sui derby

Il secondo anticipo del 2° turno del girone H conferma l'ottimo avvio dei bianconeri lariani.

Como · 24/10/2025 alle 12:19

Secondo anticipo del 2° turno del girone H lariano di DR4, Divisione Regionale 4: i risultati.

Antoniana vittoriosa in DR4

Ieri, giovedì 23 ottobre, in serata, l’Antoniana Como ha confermato il suo buon avvio di stagione domando in casa il Menaggio per 60-55 e agganciando in vetta il Leopandrillo. Ora l’attenzione si sposta sui derby domenicali: la sfida in famiglia in casa dell’Alebbio Como, l’inedito Btf Cantù-Cucciago’80 e un interessante Figino-Cabiate.

Il programma del 2° turno d’andata del girone H

Mercoledì 22 ottobre ore 21.30 Socco-Leopandrillo 41-64, giovedì 23 ore 21.30 Antoniana-Menaggio 60-55, domenica 26 ore 20  Bar Pinocchio Alebbio Como- Alebbio 1954 Como, ore 20.30 Cucciago’80-Btf Cantù, 21.30 Figino-Pallacanestro Cabiate, martedì 28 ore 21 Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù, Antoniana Como 4; Circolo Ricreativo Fino,, Menaggio, Cabiate, Socco Fino 2; Figino, Cadorago, Btf Cantù, Pol. Cucciago’80, Alebbio 1954 Como, Bar Pinocchio Alebbio 0.

