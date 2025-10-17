DR4: buona la prima per Menaggio, stoppa l’esordiente Cucciago ’80

Sul Lago è andata in scena una sfida inedita valida per il turno inaugurale del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Buona la prima per Menaggio in DR4

La Pallacanestro Menaggio diretta da coach Marco Gandola, nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre, ha bagnato il suo esordio stagionale imponendosi a domicilio meritamente e senza fare sconti all’esordiente Pol. Cucciago ’80 con un netto 64-40. Buona la prima per i laghè che puntano così a vivere una stagione da protagonisti . Il cartellone del 1° turno del girone si completerà domenica con gli ultimi tre posticipi Btf Cantù-Circolo Ricreativo Finese, Alebbio 1954 Como-Antoniana Como e Leopandrillo Cantù-Figino.

Il programma del 1° turno d’andata del girone H

Martedì 14 Cabiate-Bar Pinocchio Alebbio Como 67-44; mercoledì 15 ore 19 Olimpia Cadorago-Socco Fino 49-59, giovedì 16 21.30 Menaggio-Pol Cucciago’80 64-40; domenica 19 ore 20.30 Btf Cantù-Circolo Ricreativo Finese, ore 19.30 Alebbio 1954 Como-Antoniana Como, ore 18 Leopandrillo Cantù-Figino.