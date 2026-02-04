DR4: Cabiate abbatte i Socco Angels, la capolista Leopandrillo fa visita a Cadorago

Si è già aperto il 3° turno del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, che ha visto il colpo esterno del Cabiate in casa dei Socco Angels Fino.
Anticipo per Cabiate in DR4
Una vittoria, quella di ieri, martedì 3 febbraio, che permette al quintetto cabiatese di agganciare in classifica proprio la squadra finese. Oggi invece scende in campo la capolista Leopandrillo Cantù attesa da una trasferta non semplice sul campo dell’Olimpia Cadorago in una sfida che promette spettacolo. Domani invece l’Antoniana riceverà un rilanciato Btf Cantù mentre domenica ben tre posticipi completeranno il cartellone.
Il cartellone del 3° turno di ritorno del girone H
Martedì 3 Socco Angels Fino-Cabiate 49-56, mercoledì 4 ore 21.30 Cadorago-Leopandrillo Cantù, giovedì 5 ore 21.30 Antoniana-Btf Cantù, domenica 8 ore 20 Bar Pinocchio Como-Menaggio, ore 20.30 Cucciago-Circolo Ricreativo Finese, ore 21.30 Figino-Alebbio.
Martedì 10 ore 21.15 recupero Leopandrillo-Socco.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù 22; Circolo Ricreativo Fino 20; Figino 18; Socco Angels Fino, Cabiate 16; Olimpia Cadorago 14; Antoniana Como 12; Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80, Btf Cantù 8; Menaggio, 6; Alebbio Como 4.