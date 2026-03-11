DR4: Cabiate doppia Alebbio e la capolista Leopandrillo torna in campo

Con il primo anticipo si è aperto il 7° turno del girone H lariano del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Colpi in DR4 e anche oggi si gioca

Ieri sera, ad aprire le danze, è stata una sfida a senso unico che ha visto l’ampio successo casalingo del Cabiate che ha battuto quasi doppiando il fanalino di coda Alebbio Como. Oggi, mercoledì 11 marzo, sono in programma altre tre sfide con la capolista Leopandrillo Cantù che ospita il Menaggio, mentre Cadorago riceve il Btf Cantù e il Socco Fino porta l’assalto al Cucciago’80.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del girone H

Martedì 10 marzo ore 21.30 Cabiate-Alebbio 55-28, mercoledì 11 ore 21.30 Cadorago-Btf Cantù, Socco Fino-Cucciago, Leopandrillo Cantù-Menaggio, domenica 15 ore 20 Bar Pinocchio Como-Circolo Ricreativo Fino, ore 21.30 Figino-Antoniana.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 32; Circolo Ricreativo Fino, Figino 26; Socco Angels Fino 22; Cabiate 20; Antoniana Como, Olimpia Cadorago 16; Bar Pinocchio Como 14; Btf Cantù 12; Menaggio 10; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 4.