DR4: Cabiate batte Btf e chiude il turno del girone lariano

Martedì 31 marzo si è completato il turno pre pasquale del girone H lariano del campionato di DR4, Divisione Regionale 4 maschile.

Successi in DR4

Il turno in DR4 ha visto il successo casalingo del Cabiate a spese del Btf Cantù che lo mantiene in corsa per i playoff quando mancano solo due giornate al termine della regular season. Leopandrillo Cantù certo del primato e inseguito dal Figino secondo, mentre le due compagini di Fino Mornasco sono in terza e quarta piazza. Sul fondo resta ultimo l’Alebbio Como. Il campionato tornerà in campo dopo Pasqua, giovedì 9 aprile, con il ghiotto anticipo Antoniana-Leopandrillo Cantù.

I risultati del 9°turno di ritorno girone H

Mercoledì 25 ore 21.30 Cadorago-Antoniana Como 55-34, Socco Angels Fino-Bar Pinocchio Como 70-46, domenica 29 ore 18 Leopandrillo-Cucciago 92-36, Alebbio-Menaggio 37-51, Figino-Circolo Ricreativo Finese 65-56, martedì 31 ore 21.30 Cabiate-Btf Cantù 62-54.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 36; Figino 32; Circolo Ricreativo Fino 30; Socco Angels Fino 28; Olimpia Cadorago, Cabiate 22; Antoniana Como 16; Menaggio, Bar Pinocchio Como 14; Btf Cantù 12; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 4.

Programma del 10°turno penultimo di ritorno girone H

Giovedì 9 aprile ore 21.30 Antoniana-Leopandrillo Cantù, domenica 12 ore 18 Circolo Ricreativo Fino-Menaggio, ore 20 Bar Pinocchio Como-Olimpia Cadorago, 20.30 Btf Cantù-Alebbio, Cucciago’80-Cabiate, 21.30 Figino-Socco Fino.