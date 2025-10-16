DR4: Cabiate batte l’Alebbio Como e conquista il primo anticipo stagionale 

Si è giocata la prima gara che ha aperto il girone H lariano.

Si è alzato il sipario anche sul campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Sfide aperte in DR4

Martedì sera si è giocato il primo anticipo stagionale nel girone H, quello con tutte squadre lariane. Il primo successo ha premiato la Pallacanestro Cabiate che, a domicilio, ha battuto l’Alebbio Como con ampio margine. Mercoledì sera, ieri, secondo anticipo con Cadorago-Socco Fino di un turno spezzatino che oggi, giovedì 16 ottobre, offrirà l’inedita sfida sul lago Menaggio-Cucciago’80 per poi completarsi con i posticipi domenicali.

Il programma del 1° turno d’andata del girone H

Martedì 14 Cabiate-Bar Pinocchio Alebbio Como 67-44; mercoledì 15 ore 19 Olimpia Cadorago-Socco Fino, giovedì 16 21.30 Menaggio-Pol Cucciago’80; domenica 19 ore 20.30 Btf Cantù-Circolo Ricreativo Finese, ore 19.30 Alebbio 1954 Como-Antoniana Como, ore 18 Leopandrillo Cantù-Figino.