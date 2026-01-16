DR4: Cabiate stoppa l’Antoniana, fari puntati sulla volata a tre per il titolo d’inverno

L’ultimo turno d’andata del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, si è aperto ieri sera con un colpo corsaro messo a segno dal Cabiate.
Volata a tre per il titolo d’inverno in DR4
Nell’anticipo, Cabiate si è confermata in grande salute andando a sbancare il campo dell’Antoniana Como. Ora fari puntati sulle altre gare tutte in programma domenica 18 quando le tre capoliste scenderanno in campo per contendersi il titolo d’inverno. Solo Figino giocherà in casa contro Cadorago mentre impegni esterni per il Leopandrillo Cantù sul campo del Bar Pinocchio e per i Socco Angels attesi dal derby ospite del Circolo Ricreativo Fino.
Il cartellone completo dell’11° turno del girone H
Giovedì 15 gennaio Antoniana Como-Cabiate 55-51; domenica 18/1 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Socco Fino, ore 20 Bar Pinocchio-Leopandrillo Cantù, 20.30 Cucciago’80-Alebbio, Btf Cantù-Menaggio, 21.30 Figino-Cadorago.
La classifica aggiornata, DR4
Leopandrillo Cantù, Figino, Socco 16; Circolo Ric. Fino 14; Cabiate, Cadorago, Antoniana Como 12; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio 6; Btf Cantù 4; Alebbio Como 2.