DR4: Cadorago vince dopo 2 anni, a segno anche il Socco Fino

Si sono giocati ieri sera, mercoledì 5 novembre, due anticipi importanti nel girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.
Bel colpo del Cadorago in DR4
Copertina meritata per l’Olimpia Cadorago che ha festeggiato il ritorno al successo dopo ben 2 anni di astinenza. Per la squadra lariana si tratta della prima vittoria stagionale quella messa a segno ieri, mercoledì 5 novembre, a domicilio contro il Cabiate. Poco distante sorride anche il Socco Fino che superando l’Alebbio Como si è confermato nei piani altissimi del girone lariano. Ora l’attenzione si sposta sui tre posticipi domenicali mentre il turno si chiuderà lunedì sera con Antoniana-Cucciago’80.
Il cartellone del 4° turno d’andata del girone H
Mercoledì 5 novembre ore 21.30 Socco-Alebbio Como 58-43, Olimpia Cadorago-Cabiate 55-52; domenica 9 ore 18 Leopandrillo-Circolo Ricreativo Fino, ore 20 Bar Pinocchio Como-BTF Cantù, ore 21.30 Figino-Menaggio, lunedì 10 ore 21.30 Antoniana-Pol. Cucciago’80.
La classifica del girone H
Leopandrillo Cantù, Circolo Ricreativo Fino, Socco Fino 6 ; Antoniana Como, Menaggio, Figino 4; Cabiate, Pol. Cucciago’80, Bar Pinocchio Alebbio, Btf Cantù, Olimpia Cadorago 2; Alebbio 1954 Como 0.