DR4: Cadorago vince il derby lariano e stoppa l’Antoniana per 59-62

Si è chiuso ieri sera con una bella sfida tutta lariana il 9° turno d'andata del girone H.

Continua il momento positivo dell’Olimpia Cadorago che risale in classifica nel girone H di DR4, Divisione Regionale 4.

Bella sfida in DR4

Ieri, lunedì 15 dicembre, in serata, la squadra bianconera ha vinto il derby lariano sul campo dell’Antoniana Como per 59-62 al termine di una gara tirata ma che le ha consegnato altri due punti che la fanno salire a quota 10 agganciando il Cabiate. Proprio Cabiate questa sera aprirà il 10° turno d’andata giocando l’anticipo casalingo contro il Cucciago’80.

Questi i risultati del 9° turno del girone H

giovedì 11 dicembre Menaggio-Alebbio Como 64-51, domenica 14 Circolo Ricreativo Finese-Figino 46-61, Bar Pinocchio Como-Socco Fino 53-69, Btf Cantù-Cabiate 43-63, Cucciago’80-Leopandrillo 29-103, lunedì 15 ore 21.30 Antoniana Como-Cadorago 59-62.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù, Figino 16; Socco Fino 14; Circolo Ricreativo Fino 12; Cabiate, Olimpia Cadorago 10; Antoniana 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio 6; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.

Il cartellone completo del 10° turno del girone H

Martedì 16 ore 21.30 Cabiate-Cucciago, mercoledì 17 21.30 Cadorago-Bar Pinocchio, Socco-Figino, Giovedì 18 21.15 Leopandrillo Cantù-Antoniana, 21.30 Menaggio-Circolo Ricreativo Fino; domenica 21 ore 18 Alebbio Como-Btf Cantù.