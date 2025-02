DR4: Cermenate domina il derby con Socco, a segno Menaggio e Inverigo

Gli anticipi del giovedì sera del 2° turno di ritorno del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, hanno sorriso alle squadre lariane.

La capolista non fa sconti in DR4

Ieri sera, giovedì 6 febbraio, nel girone G la capolista Cermenate non ha fatto sconti né regali sul suo campo e ha dominato anche il derby contro il Socco Fino Mornasco. Sul lago, invece, successo casalingo prezioso per il Menaggio che ha regolato l'Antoniana Como. Stasera, venerdì 7 febbraio, tocca alla seconda forza del girone il Guanzate ospite a Turate. Nel girone F, invece, si è riscattato Inverigo che ha rispettato il pronostico superando in casa il fanalino di coda La Rovinata. Oggi tocca anche alla Virtus Albese che riceve Rovagnate.

Il programma del 2° turno di ritorno girone G

Giovedì 6/2 Cermenate-Socco 92-62, Menaggio-Antoniana 58-41; venerdì 7/2 Turate-Guanzate; domenica 9/2 Circolo Fino-Senna, Cadorago-Alebbio.

La classifica aggiornata del girone G, DR4

Cermenate 24; Guanzate 18; Circolo Ricr. Fino, Turate 16; Socco Fino 14; Menaggio 12; Alebbio Como, Antoniana Como 8; Alebbio Bianco 4; Senna 2; Cadorago 0.

Il programma del 2° turno di ritorno del girone F

Mercoledì 5/2 Monticellese-Cabiate 76-66, Osnago-Sondrio 55-50; giovedì 6/2 Inverigo-Pollisportiva Rovinata 75-51, venerdì 7 Virtus Albese-Rovagnate; 9/2 Lierna-Valmadrera.

La classifica aggiornata del girone F, DR4

Monticellese 24; Osnago 18; Rovagnate 16; Lierna 14; Sondrio, Cabiate 12; Inverigo 10;Valmadrera 8; Albese, Figino 6; La Rovinata 0.