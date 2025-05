DR4: Cermenate schianta il Socco ed è la prima finalista

La Virus Cermenate è la prima finalista del tabellone G del campionato di DR4, Divisione Regionale 4. In campo anche l’Under 19.

Cermenate finalista in DR4

La squadra gialloblù, dopo avere dominato la stagione regolare, superato di slancio il primo turno di playoff regolando l'Antoniana Como, mercoledì 14 maggio ha staccato il pass per la finale promozione superando anche in gara 2 di semifinale il Socco Fino. La Virtus aveva già vinto in trasferta la partita d'andata per 43-74 e ha concesso il bis a domicilio imponendosi con un largo 74-42. Ora in finale Cermenate attende la vincente della serie Guanzate-Turate che è sull'1-0.

Questo il riepilogo delle due sfide di semifinale playoff del tabellone G di Divisione Regionale 4: Gara 1 domenica 11 OSG Guanzate-Basket 2000 Turate 87-70, gara 2 a Turate il 16 maggio. L’altra semifinale: gara 1 domenica 11 Socco Centro Fino-Virtus Cermenate 43-74; gara 2 mercoledì 14 Virtus Cermenate-Socco Fino 74-42.

Finale Under 19

Da segnalare che ieri, giovedì 15 maggio, lo stesso gruppo squadra della Virtus Cermenate che è impegnato nei playoff di DR4 ha giocato la finale del campionato regionale Under19 sul campo della JBSTINGS Curtatone alle ore 20. Una finalissima tra le uniche due squadre imbattute del torneo che assegnerà il titolo regionale.