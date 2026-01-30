DR4: Fino sbanca Cadorago e sale in vetta, Antoniana corsara sul lago

Il cartellone del 2° turno di ritorno del campionato di DR4 ha regalato altri due anticipi nel girone H che si sono risolti con altrettanti colpi esterni.
Secondo turno di ritorno in DR4
Il Circolo Ricreativo Finese ha sbancato Cadorago agganciando momentaneamente in vetta il Leopandrillo Cantù. Ieri sera invece colpo grosso anche dell’Antoniana Como corsara sul lago, sul campo di un Menaggio sempre più in crisi di risultati. Ora l’attenzione si sposta sui posticipi domenicali tra i quali spiccano i derby brianzoli Btf Cantù- Cucciago, Figino-Leopandrillo ma anche la sfida in famiglia in casa dell’Alebbio Como.
Il cartellone del 2° turno di ritorno del girone H
Martedì 27/1 ore 21.30 Cabiate-Figino 51-49, mercoledì 28 ore 21.30 Cadorago-Circolo Ricr. Fino 44-50, giovedì 29 ore 21.30 Menaggio-Antoniana 37-65, domenica 1/2 ore 20 Alebbio-Bar Pinocchio, ore 20.30 Btf Cantù-Cucciago’80, martedì 10 ore 21.15 Leopandrillo-Socco.
Recupero del 1° turno di ritorno: domenica 1 febbraio ore 20 Figino-Leopandrillo Cantù.
La classifica aggiornata girone H, DR4
Leopandrillo Cantù, Circolo Ricreativo Fino 20; Figino 18; Socco Angels Fino 16; Olimpia Cadorago, Cabiate 14; Antoniana Como 12; Bar Pinocchio Como, Pol. Cucciago’80 8; Menaggio, Btf Cantù 6; Alebbio Como 4.