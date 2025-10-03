DR4: dal 14 ottobre 12 squadre lariane al via nel campionato

Tutto pronto per il via anche del campionato di basket maschile di DR4, Divisione Regionale 4 2025/26.

Motori caldi in DR4

Saranno 12 le squadre lariane iscritte e che parteciperanno nel girone H. L’andata scatterà martedì 14 con la gara inaugurale Pallacanestro Cabiate-Alebbio Como e si concluderà il 18 gennaio. La prima fase prevede 22 turni e il girone di ritorno si giocherà dal 21 gennaio al 19 aprile 2026. Poi spazio alla seconda fase.

Il cartellone del 1° turno d’andata del girone H

Martedì 14 ottobre ore 21.30 Cabiate-Bar Pinocchio Alebbio Como; giovedì 16 ore 21.30 Menaggio-Pol Cucciago’80; domenica 19 ore 20.30 Btf Cantù-Circolo Ricreativo Finese, ore 19 Olimpia Cadorago-Socco Fino, ore 19.30 Alebbio 1954 Como-Antoniana Como, ore 18 Leopandrillo Cantù-Figino.