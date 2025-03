DR4: derby Cabiate-Inverigo e Virtus Albese ospite a Lecco

E’ una giornata di sfida per diverse compagini impegnate nel girone F in campionato di DR4 per chiudere l’ottavo turno.

Derby in DR4

Martedì particolare nel campionato di DR4, Divisione Regionale 4, soprattutto nel girone F dove contemporaneamente si chiude il 7° turno di ritorno ma a pochi chilometri di distanza si apre già l'8°. Protagoniste stasera, martedì 18 marzo, sul campo le squadre lariane: a Cabiate va in scena un interessante derby nostrano che chiude il 7° turno di ritorno con i locali che ospitano Inverigo. A Lecco invece sarà di scena la Virtus Albese per aprire già la nuova giornata

Il cartellone dell’8° turno di ritorno

Martedì 18 ore 21 Rovinata-Albese; venerdì 21 Monticellese-Osnago; domenica 23 Cabiate-Figino, Rovagnate-Lierna; giovedì 10/4 Valmadrera-Sondrio. Già giocato anche l’anticipo del 10° turno Sondrio-Lierna 56-61.

I risultati del 7° turno di ritorno del girone F, DR4

Martedì 11 Sondrio-Rovagnate 73-61, mercoledì 12 Osnago-Valmadrera 56-58, venerdì 14 Figino-Albese 56-57; domenica 16 Lierna-Monticellese 49-43; martedì 18 Cabiate-Inverigo.

La classifica aggiornata del girone F

Monticellese 30; Lierna 26; Rovagnate 24; Sondrio 20; Osnago 18; Valmadrera 16; Cabiate 14; Inverigo 12; Pall. Figino 10; Virtus Albese 8; La Rovinata Lecco 2.

Il cartellone dell’8° turno girone G

Mercoledì 19 Socco-Circolo Ricr. Fino, giovedì 20 Virtus Cermenate-Menaggio, domenica 23 Cadorago-Basket 2000 Turate ore 21.30 Alebbio Bianco-Guanzate.

I risultati del 7° turno girone G, DR4

Il 13/3 Antoniana-Socco 40-77, Menaggio-Cadorago 66-42, Alebbio Bianco-Senna 58-53; 16/3 Circolo Ricr. Fino-Cermenate 46-70, OSG-Alebbio 66-43.

La classifica aggiornata del girone G

Virtus Cermenate 34; Basket 2000 Turate, OSG Guanzate 26; Circolo Ricr. Fino, Socco 22; Menaggio 16; Alebbio Como 14; Antoniana 10; Alebbio Bianco 6; Senna 2; Cadorago 0