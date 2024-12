DR4: derby di Fino, Centro Ricreativo doma Socco

Ieri sera, lunedì 16 dicembre, nel campionato di DR4, Divisione Regionale 4, c'era attesa per il derby di Fino Mornasco.

Derby di fuoco in DR4

Il match Centro Ricreativo Fino-Socco Fino chiudeva l'8° turno d'andata del girone G e, di fatto, anche il 2024 agonistico. La gara non ha deluso le attese ed è stata combattuta fino alla fine, quando si è decisa a favore dei padroni di casa che si sono imposti per 54-49 agganciando così proprio Socco, nel gruppetto delle seconde a quota 10 punti. Il campionato ora si ferma per la sosta natalizia e tornerà a partire dall'8 gennaio.

I risultati dell’8° turno del girone G

Giovedì 12 Antoniana Como-Alebbio Como 58-62, Menaggio-Virtus Cermenate 58-66; venerdì 13 Basket 2000 Turate-Olimpia Cadorago 96-35; domenica 15 Guanzate-Alebbio Bianco 70-45; lunedì 16 Centro Ricreativo Fine-Socco Fino 54-49.

La classifica aggiornata del girone G, DR4

Virtus Cermenate 14; Socco Fino, OSG Guanzate, Turate, Circolo Ricreativo Fine 10; Alebbio Como 8; Menaggio 6; Antoniana Como, Alebbio Bianco 4; Senna, Cadorago 0.

Il programma del 9° turno del girone G

Mercoledì 8 gennaio Socco-Menaggio, giovedì 9 Cermenate-Basket 2000 Turate, Alebbio-Circolo Ricreativo Fine; domenica 12 Senna-Guanzate; Alebbio Bianco-Antoniana.