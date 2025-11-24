DR4: derby domenicali vincenti per Bar Pinocchio Como e Figino

Due vittorie casalinghe hanno chiuso nei posticipi domenicali il 6° turno d’andata del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.
Posticipi vicenti in DR4
A segno in casa il Bar Pinocchio Alebbio Como che ha vinto in volata il derby lariano con l’Antoniana. Derby anche in Brianza dove il Figino sale al primo posto grazie alla vittoria interna messa segno contro l’esordiente Pol Cucciago ’80.
I risultati del 6° turno del girone H
Martedì 18 novembre Cabiate-Circolo Ricreativo Finese 71-62, mercoledì 19 Socco-BTF’92 Cantù 76-44, Leopandrillo-Alebbio Como 78-26, Cadorago-Menaggio 62-50; domenica 23 ore 20 Bar Pinocchio Como-Antoniana Como 56-53, Figino-Pol.Cucciago 74-60.
La classifica aggiornata del girone H
Leopandrillo Cantù, Socco Fino Mornasco, Figino 10; Circolo Ricreativo Fino, Antoniana Como 8; Bar Pinocchio Alebbio 6; Menaggio, Pol. Cucciago’80, Olimpia Cadorago, Cabiate 4; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.
Il cartellone del 6° turno del girone H
Giovedì 27 novembre ore 20.30 Menaggio-Leopandrillo, 21.30 Antoniana-Figino, domenica 30 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Bar Pinocchio , ore 20 Alebbio-Cabiate, Btf Cantù-Cadorago, Cucciago-Socco Fino.