DR4: Leopandrillo sbanca Figino, a segno Btf e Bar Pinocchio Como

E’ stata una domenica di derby nel girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Occhi su Figino in DR4

Fari puntati su Figino dove ieri sera, domenica primo febbraio, è andato in scena il big match d’alta quota valido per il recupero del 1°turno di ritorno. Un big match che non ha deluso le attese ed è stato molto combattuto ma che nel finale ha visto la zampata vincente del Leopandrillo Cantù che si è confermato in vetta da solo. Poco distante a Vighizzolo il Btf Cantù è tornato alla vittoria domando il Cucciago’80 mentre sfida in famiglia in casa dell’Alebbio Como dove l’ha spuntata il Bar Pinocchio. E domani sera la capolista Leopandrillo tornerà in campo per ospitare un altro big match in casa contro il Socco Fino.

Il cartellone del 2° turno di ritorno del girone H

Martedì 27/1 ore 21.30 Cabiate-Figino 51-49, mercoledì 28 ore 21.30 Cadorago-Circolo Ricr. Fino 44-50, giovedì 29 ore 21.30 Menaggio-Antoniana 37-65, domenica 1/2 ore 20 Alebbio-Bar Pinocchio 44-52, ore 20.30 Btf Cantù-Cucciago’80 57-51, martedì 10 ore 21.15 Leopandrillo-Socco.

Recupero del 1° turno di ritorno: domenica 1 febbraio ore 20 Figino-Leopandrillo Cantù 62-66.

La classifica aggiornata girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 22; Circolo Ricreativo Fino 20; Figino 18; Socco Angels Fino 16; Olimpia Cadorago, Cabiate 14; Antoniana Como 12; Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80, Btf Cantù 8; Menaggio, 6; Alebbio Como 4.