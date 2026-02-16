DR4: domenica vincente per Btf, Antoniana e Socco

Ieri, domenica 15 febbraio, grandi vittorie in DR4, Divisione Regionale 4: sorridono più compagini. Domani big match.

Vittorie in DR4

I posticipi domenicali del quarto turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale 4 hanno regalato successi importanti nel girone H lariano a Socco e Antoniana Como in trasferta e anche al Btf Cantù andato a segno in casa, continuando la risalita. Ora l’attenzione si sposta sul posticipo di domani, martedì 17 febbraio, quando in serata andrà in scena il big match d’alta quota Circolo Ricreativo Fino-Leopandrillo Cantù chiuderà il turno.

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone H

Martedì 10 Cabiate-Olimpia Cadorago 60-59, giovedì 12 ore 21,30 Menaggio-Figino 48-59, domenica 15 ore 20 Alebbio-Socco 43-60, ore 20.30 Btf-Bar Pinocchio 69-43, Cucciago-Antoniana Como47-57, martedì 17 ore 21 Circolo Ricreativo Fino-Leopandrillo Cantù.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 26; Circolo Ricreativo Fino, Figino 22; Cabiate, Socco Angels Fino 18; Antoniana Como 16; Olimpia Cadorago 14; Btf Cantù 12; Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80, Menaggio 8; Alebbio Como 4.

Il cartellone del 5° turno di ritorno del girone H

Mercoledì 18 ore 21.30 Cadorago-Alebbio Como, Socco-Menaggio; giovedì 19 ore 21.30 Antoniana-Circolo Ricr. Fino, domenica 22 ore 20 Bar Pinocchio Como-Cucciago, 21.30 Figino-Btf Cantù; giovedì 26 ore 21.5 Leopandrillo-Cabiate.