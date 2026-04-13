DR4: vincono Figino e Circolo Finese, ok Btf e Cabiate

Si è completato ieri, 12 aprile, con i posticipi domenicali il penultimo turno di stagione regolare del girone H lariano di DR4, Divisione Regionale 4.

Buon turno in DR4

Al successo della capolista Leopandrillo Cantù nell’anticipo hanno risposto con pari moneta le sue prime inseguitrici il Figino che ieri ha vinto il big match contro i Socco Angels e il Circolo Ricreativo Finese che ha domato in casa il Menaggio. Da segnalare acnhe le vittorie preziose di Btf Cantù e del Bar Pinocchio Como oltre al colpo esterno del Cabiate. E da domani sera, martedì 14 aprile, si aprirà l’ultimo turno regolare.

Risultati del 10°turno penultimo di ritorno girone H

Giovedì 9 aprile ore 21.30 Antoniana-Leopandrillo Cantù 34-64, domenica 12 ore 18 Circolo Ricreativo Fino-Menaggio 52-45, ore 20 Bar Pinocchio Como-Olimpia Cadorago 65-61, 20.30 Btf Cantù-Alebbio 63-54, Cucciago’80-Cabiate 47-69, 21.30 Figino-Socco Fino 70-60.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 38; Figino 34; Circolo Ricreativo Fino 32; Socco Angels Fino 28; Cabiate 24; Olimpia Cadorago 22; Antoniana Como, Bar Pinocchio Como 16; Menaggio, Btf Cantù 14; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 4.

Programma dell’11°turno ultimo di ritorno girone H

Martedì 14 aprile ore 21.30 Cabiate-Antoniana, mercoledì 15 ore 21.30 Cadorago-Figino, Socco-Circolo Ricreativo Fino, giovedì 16 ore 21.30 Menaggio-Btf Cantù, domenica 19 ore 18 Leopandrillo Cantù-Bar Pinocchio Como, ore 20 Alebbio-Cucciago’80 .