DR4: Figino corsaro espugna Menaggio e sale al secondo posto

Colpo corsaro sul lago per la Pallacanestro Figino che si conferma in salute nel girone H di DR4, Divisione Regionale 4.
Figino non rallenta e vince in DR4
Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, la squadra gialloverde ha centrato il suo secondo successo consecutivo sbancando il campo del Menaggio che le permette di agganciare il secondo posto. Domenica ben tre gare mentre il turno si chiuderà martedì con un ghiotto posticipo d’alta quota Circolo Ricreativo Fino-Leopandrillo Cantù.
Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone H
Martedì 10 recupero del 2° turno di ritorno Leopandrillo Cantù-Socco Fino 101-62; Martedì 10 Cabiate-Olimpia Cadorago 60-59, giovedì 12 ore 21,30 Menaggio-Figino 48-59, domenica 15 ore 20 Alebbio-Socco, ore 20.30 Btf-Bar Pinocchio, Cucciago-Antoniana, martedì 17 ore 21 Circolo Ricreativo Fino-Leopandrillo Cantù.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù 26; Circolo Ricreativo Fino, Figino 22; Cabiate 18; Socco Angels Fino16; Olimpia Cadorago, Antoniana Como 14; Btf Cantù , Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80, Menaggio 8; Alebbio Como 4.