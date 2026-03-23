DR4: Figino e Circolo Ricreativo Finese in scia a Leopandrillo, Cadorago corsaro

Con tre interessanti posticipi domenicali si è chiuso l’8° turno di ritorno del girone H nel campionato di DR4, Divisione Regionale 4.
Colpi domenicali in DR4
Ieri, domenica 22 marzo, a segno le due seconde in classifica Figino, corsaro contro il Bar Pinocchio, e Circolo Ricreativo Finese in casa contro l’Alebbio restando così in scia della capolista Leopandrillo Cantù. Bene anche il Cadorago che è andato a sbancare il campo del Cucciago.
I risultati dell’8° turno di ritorno girone H
Giovedì 19 Antoniana-Socco Fino 55-78, Menaggio-Cabiate 78-59, venerdì 20 Btf-Leopandrillo, domenica 22 ore 18 Circolo Ricr. Finese-Alebbio 66-40, ore 20 Bar Pinocchio Como-Figino 38-66, ore 20.30 Cucciago’80-Cadorago 57-63.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù 34; Circolo Ricreativo Fino, Figino 30; Socco Angels Fino 26; Cabiate, Olimpia Cadorago 20; Antoniana Como 16; Bar Pinocchio Como 14; Btf Cantù, Menaggio 12; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 4.
Il programma del 9°turno di ritorno girone H
Mercoledì 25 ore 21.30 Cadorago-Antoniana, Socco-Bar Pinocchio, domenica 29 ore 18 Leopandrillo-Cucciago, 20 Alebbio-Menaggio, 21.30 Figino-Circolo Ricreativo Finese, martedì 31 ore 21.30 Cabiate-Btf Cantù.