DR4: Figino vince in volata il derby con Cantù e si lancia all’inseguimento del Leopandrillo

Chi fermerà la fuga della capolista Leopandrillo Cantù in DR4?
Si insegue la vetta in DR4
Questo il quesito che circola nel girone H lariano del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, che vedrà proprio la battistrada canturina chiudere il 5° turno di ritorno giovedì sera nel posticipo casalingo contro il Cabiate. A principale antagonista del Leopandrillo si candida il Figino che nell’ultima gara casalinga l’ha spuntata in volata nel derby brianzolo contro un coriaceo Btf Cantù superato per 60-58.
Il cartellone del 5° turno di ritorno del girone H
Mercoledì 18 Cadorago-Alebbio Como 58-35, Socco-Menaggio 74-34; giovedì 19 Antoniana-Circolo Ricreativo Fino 42-56, domenica 22 Bar Pinocchio Como-Cucciago 73.63, Figino-Btf Cantù 60-58; giovedì 26 ore 21.15 Leopandrillo-Cabiate.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù 28; Circolo Ricreativo Fino, Figino 24; Socco Angels Fino 20; Cabiate 18; Antoniana Como, Olimpia Cadorago 16; Btf Cantù, Bar Pinocchio Como 12; Pol. Cucciago’80, Menaggio 8; Alebbio Como 4.
Il cartellone del 6° turno di ritorno del girone H
Giovedì 5 marzo Antoniana Como-Bar Pinocchio Como, Menaggio-Cadorago; domenica 8 Circolo Ricreativo Fino-Cabiate, Alebbio-Leopandrllo, Btf-Socco, Cucciago-Figino.