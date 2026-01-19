DR4: Leopandrillo campione d’inverno davanti a Figino e le squadre di Fino

Si è chiusa l’andata nel campionato di DR4, Divisione Regionale 4, che nel girone lariano H ha incoronato il Leopandrillo Cantù campione d’inverno.

Leopandrillo campione d’inverno in DR4

Un titolo platonico ma che certifica il bel cammino della squadra brianzola che ieri ha travolto fuori casa anche il Bar Pinocchio Como. Alle spalle dei leopandrilli si conferma il Figino a segno ieri contro il Cadorago. Al terzo posto le due squadre di Fino Mornasco dopo che il Circolo Ricreativo ieri ha vinto il derby affiancando i cugini del Socco Angels a quota 16. Nelle retrovie è sempre più bagarre e meritano attenzione i successi pesanti di Btf Cantù e dell’Alebbio a Cucciago.

I risultati dell’11° turno d’andata del girone H

Giovedì 15 gennaio Antoniana Como-Cabiate 55-51; domenica 18/1 Circolo Ricreativo Finese-Socco Fino 72-62, Bar Pinocchio-Leopandrillo Cantù 46-81, Cucciago’80-Alebbio 51-55, Btf Cantù-Menaggio 85-73, Figino-Cadorago 66-35.

La classifica aggiornata, DR4

Leopandrillo Cantù 20; Figino 18; Socco, Circolo Ric. Fino 16; Cabiate, Cadorago 12; Antoniana Como 10; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio, Btf Cantù 6; Alebbio Como 4.

Il cartellone del 1° turno di ritorno del girone H

Mercoledì 21 gennaio ore 21.30 Socco-Cadorago, domenica 25 ore 18 Circolo Ricreativo Fino-Btf Cantù, 20 Bar Pinocchio Como-Cabiate, ore 20.30 Cucciago-Menaggio, ore 21.30 Figino-Leopandrillo; lunedì 26 ore 21,30 Antoniana-Alebbio Como.