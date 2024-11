DR4: gli anticipi sorridono a Cermenate, Inverigo ko in casa

Si sono giocati ieri sera ben tre anticipi "lariani" del 3° turno d'andata del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.

Anticipi in DR4

Nel girone F tonfo casalingo per il Gigante Inverigo di coach Marco Gatti battuto dal Lierna. Questo il commento dello staff di Inverigo: "La partita è stata caratterizzata da un grande equilibrio, con le difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi sin dai primi minuti. Il punteggio riflette questo equilibrio: 8-8 nel primo quarto e 16-16 nel secondo. Siamo rientrati dallo spogliatoio con l'intento di riprendere il controllo, ma la nostra mancanza di fluidità in attacco ha reso difficile trovare il canestro. Nonostante una buona difesa, che ha limitato gli avversari a soli 47 punti, abbiamo faticato a trovar la via del canestro nei momenti decisivi. Siamo riusciti a ridurre il gap fino a -4, ma due tiri liberi sbagliati nel finale ci hanno precluso la possibilità di rimanere in corsa. La tripla avversaria ha chiuso la partita sul punteggio di 40-47. Questa esperienza ci lascia con la consapevolezza di avere una difesa solida difesa, ma dobbiamo lavorare sulla nostra capacità offensiva per sfruttare al meglio le occasioni create. Chiudiamo il ciclo di queste prime tre gare con una vittoria e due sconfitte, ma con la determinazione di migliorare e affrontare le prossime sfide con maggiore incisività".

Così il 3° turno del girone F

Giovedì 7 Inverigo-Lierna 40-47; venerdì 8 Albese-Valmadrera, Figino-Rovagnate, Monticellese-Pol. Rovinata, domenica 10 Cabiate-Sondrio.

La classifica del girone F, in DR4

Osnago, Lierna 4; Rovagnate, Albese, Cabiate, Inverigo, Monticellese 2; Sondrio, Valmadrera, Figino, Pol. Rovinata 0.

Cermenate in fuga

Nel girone G invece va in fuga la Virtus Cermenate che dopo aver vinto l'anticipo contro l'Antoniana ieri sera si è ripetuta stoppando anche l'Alebbio Como mentre il Fino Mornasco ha sbancato Menaggio e sale così al secondo posto.

Il cartellone del 3° turno del girone G

Giovedì 7 Virtus Cermenate-Alebbio 73-49, Menaggio-Circolo Ricreativo Fino 39-44; venerdì 8 Turate-Antoniana, domenica 10 Cadorago-Alebbio Bianco, Senna-Socco; lunedì 11 Cucciago-OSG Guanzate. Lunedì 4 si è giocato l’anticipo del 6° turno Antoniana-Cermenate 44-79.

La nuova classifica del girone G, in DR4

Virtus Cermenate 8; Circolo Ric. Fino Mornasco 6; Guanzate, Alebbio 4; Turate, Socco 2; Menaggio, Antoniana, Senna, Cadorago, Alebbio Bianco, Cucciago 0.