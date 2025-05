DR4: Guanzate doma Cermenate e vince l'andata della finale

E' iniziata con il botto la finale promozione dei playoff del tabellone D di DR4, Divisione Regionale 4.

Botti in DR4

Ieri sera, domenica 25 maggio, infatti ad Appiano Gentile è andata in scena la gara d'andata della serie tra OSG Guanzate e Virtus Cermenate e non sono mancate le emozioni. Una prima partita davvero avvincente e combattuta che si è risolta in volata con il successo di misura dei padroni di casa OSG per 60-59 contro i gialloblù della Virtus. La promozione, quindi, è ancora apertissima e si deciderà nel match di ritorno in programma giovedì 29 maggio a Cermenate.

Semifinali playoff tabellone G di DR4

Gara 1 OSG Guanzate-Basket 2000 Turate 87-70, gara 2 a Turate-Guanzate.

Gara 1 Socco Centro Fino-Virtus Cermenate 43-74; gara 2 Virtus Cermenate-Socco Fino 74-42.

Finalissima promozione tabellone G

Gara 1 domenica 25 maggio OSG Guanzate-Virtus Cermenate 60-59

Gara 2 giovedì 39 maggio ore 21.15 Virtus Cermenate-OSG Guanzate