DR4: Guanzate elimina Turate e raggiunge in finale il Cermenate

Sarà Virtus Cermenate-OSG Guanzate la finale promozione nel tabellone G dei playoff di DR4, Divisione Regionale 4.

Guanzate raggiunge Cermenate in DR4

Questi l'esito delle due semifinali che hanno prima visto il doppio successo del Cermenate che si è sbarazzato secondo pronostico del Socco Fino. Più combattuta ed equilibrata l'altra semifinale: dopo il successo casalingo del Guanzate in gara1, Turate nel week-end si è riscattato a domicilio vincendo gara 2, ma il 71-59 non è bastato per ribaltare il -17 subito nella prima partita e quindi è l'OSG a volare in finalissima contro la Virtus. A breve verrà pubblicato il calendario della finale.

Semifinali playoff tabellone G di DR4

Gara 1 OSG Guanzate-Basket 2000 Turate 87-70, gara 2 a Turate-Guanzate .

Gara 1 Socco Centro Fino-Virtus Cermenate 43-74; gara 2 Virtus Cermenate-Socco Fino 74-42.

Finalissima promozione tabellone G

Virtus Cermenate-OSG Guanzate