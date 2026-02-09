DR4: i posticipi domenicali sorridono a Figino, Circolo Ricreativo Fino e Menaggio

Nel girone H lariano di DR4, Divisione Regionale 4, tre posticipi che hanno regalato due successi corsari e uno interno.
Posticipi vincenti in DR4
Si è chiuso ieri sera, domenica 8 febbraio, il 3° turno di ritorno in DR4. A segno in casa il Figino che si conferma terza forza del girone mentre al secondo posto resta il Circolo Ricreativo Finese a segno sul campo di Cucciago in attesa del big match contro la capolista Leopandrillo. Ieri sera colpo esterno anche per il Menaggio che torna alla vittoria contro il Bar Pinocchio Como. In vetta resta da solo il Leopandrillo che martedì tornerà in campo per il recupero contro il Socco.
I risultati del 3° turno di ritorno del girone H
Martedì 3 Socco Angels Fino-Cabiate 49-56, mercoledì 4 ore 21.30 Cadorago-Leopandrillo Cantù 46-104, giovedì 5 ore 21.30 Antoniana-Btf Cantù 52-53, domenica 8 ore 20 Bar Pinocchio Como-Menaggio 52-59, Cucciago-Circolo Ricreativo Finese 48-61, Figino-Alebbio 67-35.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù 24; Circolo Ricreativo Fino 22; Figino 20; Socco Angels Fino, Cabiate 16; Olimpia Cadorago, Antoniana Como 14; Btf Cantù , Bar Pinocchio Como 10; Pol. Cucciago’80, Menaggio 8; Alebbio Como 4.
Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone H
Martedì 10 ore 21.15 recupero Leopandrillo-Socco. Martedì 3; ore 21.30 Cabiate-Cadorago, giovedì 12 ore 21,30 Menaggio-Figino, domenica 15 ore 20 Alebbio-Socco, ore 20.30 Btf-Bar Pinocchio, Cucciago-Antoniana, martedì 17 ore 21 Circolo Ricreativo Fino-Leopandrillo Cantù.