DR4: i posticipi sorridono a Leopandrillo Cantù, Antoniana e Fino

Si è chiuso con ben tre posticipi domenicali il 1° turno d’andata del girone H lariano del campionato di DR4, Divisione Regionale 4.
Posticipi in DR4
Primo successo per il Leopandrillo Cantù ieri, domenica 19 ottobre, che a domicilio ha vinto il derby con Figino. A segno anche l’Antoniana Como corsara contro l’Alebbio così come il Circolo Ricreativo Finese che ha sbancato il campo del Btf Cantù. Già mercoledì 22 ottobre si torna in campo con l’anticipo Socco-Leopandrillo.
I risultati del 1° turno d’andata del girone H
Martedì 14 Cabiate-Bar Pinocchio Alebbio Como 67-44; mercoledì 15 ore 19 Olimpia Cadorago-Socco Fino 49-59, giovedì 16 21.30 Menaggio-Pol Cucciago’80 64-40; domenica 19 ore 20.30 Btf Cantù-Circolo Ricreativo Finese 42-78, ore 19.30 Alebbio 1954 Como-Antoniana Como 37-66, ore 18 Leopandrillo Cantù-Figino 80-69.
Il programma del 2° turno d’andata del girone H
Mercoledì 22 ottobre ore 21.30 Socco-Leopandrillo, giovedì 23 ore 21.30 Antoniana-Menaggio, domenica 26 ore 20 Bar Pinocchio Alebbio Como- Alebbio 1954 Como, ore 20.30 Cucciago’80-Btf Cantù, 21.30 Figino-Pallacanestro Cabiate, martedì 28 ore 21 Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago.