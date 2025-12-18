DR4: derby sotto l’albero, sorridono Cadorago e gli Angels Socco Fino

Ieri sera il 10° turno del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, regalava due ghiotti derby che hanno salutato successi a domicilio.
Derby natalizio in DR4
Ancora a segno l’Olimpia Cadorago che si è confermata in grande salute stoppando anche il Bar Pinocchio Como cos come gli Angels Socco Fino hanno fermato la capolista Figino. Stasera ne può approfittare il Leopadrillo Cantù di scena in casa contro l’Antoniana mentre Menaggio ospita il Circolo Ricreativo Fino.
Il cartellone completo del 10° turno del girone H
Martedì 16 Cabiate-Cucciago 76-50, mercoledì 17 Cadorago-Bar Pinocchio 64-35, Socco-Figino 63-59, Giovedì 18 Leopandrillo Cantù-Antoniana, Menaggio-Circolo Ricreativo Fino; domenica 21 ore 18 Alebbio Como-Btf Cantù.
La classifica aggiornata del girone H, DR4
Leopandrillo Cantù, Figino 16; Socco Fino 14; Circolo Ricreativo Fino, Cabiate, Olimpia Cadorago 12; Antoniana 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio 6; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.