Pallacanestro minors

DR4: derby sotto l’albero, sorridono Cadorago e gli Angels Socco Fino

Risultati importanti nelle due gare del 10° turno del girone H.

DR4: derby sotto l’albero, sorridono Cadorago e gli Angels Socco Fino

Cadorago · 18/12/2025 alle 10:59

di

Ieri sera il 10° turno del girone H del campionato di DR4, Divisione Regionale 4, regalava due ghiotti derby che hanno salutato successi  a domicilio.

Derby natalizio in DR4

Ancora a segno l’Olimpia Cadorago che si è confermata in grande salute stoppando anche il Bar Pinocchio Como cos come gli Angels Socco Fino hanno fermato la capolista Figino. Stasera ne può approfittare il Leopadrillo Cantù di scena  in casa contro l’Antoniana mentre Menaggio ospita il Circolo Ricreativo Fino.

Il cartellone completo del 10° turno del  girone H

Martedì 16 Cabiate-Cucciago 76-50, mercoledì 17 Cadorago-Bar Pinocchio 64-35, Socco-Figino 63-59, Giovedì 18 Leopandrillo Cantù-Antoniana, Menaggio-Circolo Ricreativo Fino; domenica 21 ore 18 Alebbio Como-Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù, Figino 16; Socco Fino 14; Circolo Ricreativo Fino, Cabiate, Olimpia Cadorago 12; Antoniana 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio 6; Btf Cantù, Alebbio 1954 Como 2.

Socco Angels corsari sul lago
Socco Angels ieri a segno- foto social Socco
Tu cosa ne pensi?